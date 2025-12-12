الداو جونز وإس آند بي 500 يغلقان عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس وأغلق كل من الداو جونز وإس آند بي 500 عند مستويات قياسية جديدة، في حين تعرض ناسداك لضغوط القطاع التكنولوجي لا سيما سهم أوراكل.



وفي خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.



إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.



ورفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.



وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.



وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 44 ألف طلب إلى 236 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر كانون الثاني مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 223 ألفًا.



وعند إغلاق الجلسة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3% (ما يعادل 646 نقطة) إلى 48704 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 48756 نقطة وأقل مستوى عند 48083 نقطة.



وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 6901 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6903 نقاط وأقل مستوى عند 6833 نقطة.



وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 23594 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23606 نقاط وأقل مستوى عند 23309 نقاط.