القمح يغلق على ارتفاع بعد استيعاب توقعات وزارة الزراعة الأمريكية

ارتفعت عقود القمح خلال تداولات اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، بعد أن سجلت تراجعًا يقارب 1% في الجلسة السابقة إثر رفع وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تقديراتها للإنتاج العالمي، مما عزز التوقعات بوفرة المعروض.



وفي سياق آخر، أكدت الوزارة مبيعات قدرها 136,000 طن متري من فول الصويا الأمريكي إلى الصين، و331,000 طن أخرى إلى وجهات غير معلنة، و120,000 طن من كسب الصويا إلى بولندا.



وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن هبط 0.4% يوم الأربعاء، نتيجة خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. ويجعل ضعف الدولار المحاصيل الأمريكية أرخص للمشترين بعملات أخرى، مما قد يعزز الطلب.



وقد رفعت وزارة الزراعة يوم الثلاثاء توقعاتها لإنتاج القمح لهذا الموسم في كبار الدول المصدرة، بما في ذلك روسيا وأستراليا وكندا، كما زادت تقديرات المخزونات العالمية النهائية بمقدار 3.4 مليون طن، وهو أكثر من توقعات معظم المحللين.



وقال توبيِن غوري، مؤسس شركة الاستشارات Cornucopia: "نتوقع أن تستقر أسعار القمح ضمن نطاق محدد". وأضاف أن مراكز المستثمرين أصبحت أكثر حيادية في الأسابيع الأخيرة، وأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا لم تعرقل صادرات الحبوب، لذلك فإن أي تحركات نحو السلام من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار.



وقال محلل StoneX، آرلان سودرمان، إن الصين اشترت نحو 6 ملايين طن من فول الصويا الأمريكي منذ أن توصلت واشنطن وبكين إلى هدنة تجارية في أواخر أكتوبر، وهو أقل بكثير من 12 مليون طن التي قال المسؤولون الأمريكيون إن الصين ستشتريها بحلول نهاية العام.



وتعتبر البرازيل أكبر منتج لفول الصويا، وهي على بعد بضعة أسابيع من بدء موسم حصاد يُتوقع أن يكون قياسيًا، رغم أن محللي LSEG أشاروا إلى أن الأمطار الغزيرة أعاقت الزراعة في بعض مناطق البلاد.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.5% إلى 4.46 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.2% إلى 10.93 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.9% إلى 5.33 دولار للبوشل.