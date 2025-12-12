الإيثريوم يواصل التراجع رغم انتعاش شهية المخاطرة واستيعاب قرار الفيدرالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات ضعيفة في سوق العمل.



وكشفت وزارة العمل في أستراليا عن فقدان الاقتصاد 21.3 ألف وظيفة خلال نوفمبر تشرين الثاني بينما توقع المحللون إضافة 20 ألف وظيفة.



واستقر معدل البطالة في سوق العمل الأسترالي عند 4.3% خلال الشهر الماضي دون تغيير مخالفاً توقعات بارتفاع البطالة إلى 4.4%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6664.



الدولار الكندي



ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7260.



الدولار الأمريكي



انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.36 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.76 وأقل مستوى عند 98.13 نقطة.



وفي خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.



إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.



ورفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.



وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.



وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 44 ألف طلب إلى 236 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر كانون الثاني مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 223 ألفًا.