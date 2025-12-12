انت الان تتابع خبر الصين تطلق منافس جديد لـ ChatGPT والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتبعا للموقع فإن المساعد الذكي "Mi Chat" وبرمجياته الجديدة ستظهر القدرات المتزايدة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ستكون متاحة في أجهزة وخدمات Xiaomi المختلفة، وسيعمل المساعد على أساس النموذج اللغوي الكبير "MiMo-7B-RL" الذي أطلقته الشركة في وقت سابق هذا العام.

وأشار الموقع إلى أن المساعد الذكي الجديد سيكون منافسا قويا لـ ChatGPT، موضحا أن النموذج تفوق على المنافسين رغم احتوائه على عدد أقل من المعلمات (7 مليارات فقط)، حيث أظهر أداء أفضل من نموذج "o1-mini" من "OpenAI" ونموذج "Qwen QwQ-32B-Preview" من "علي بابا" في الاختبارات الأساسية.

وأشار الموقع إلى أن رئيس شركة Xiaomi كان قد صرح سابقا باستثمار الشركة مبالغ كبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي على خلال العام الجاري، كما كشف أن هدف مهندسي الشركة يتمثل في الدمج العميق للشبكات العصبية مع العالم المادي.

وتوقع الخبراء في الموقع أن يتم الإعلان عن مساعد "Mi Chat" بشكل رسمي خلال مؤتمر Xiaomi 2025 Human Car Home Ecosystem Partner Conference المقرر عقده في بكين في 17 ديسمبر الجاري.

وفي مطلع ديسمبر الجاري كانت صحيفة فايننشال تايمز قد أشارت إلى أن شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية بدأت بالترويج المكثف لميزات الذكاء الاصطناعي في إطار منافستها مع شركة آبل.

