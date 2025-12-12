الأسواق المالية الأميركية “على أعتاب الانتقال إلى البلوكشين” بعد منح الضوء الأخضر لترميز الأصول لدى DTCC

تام شمس - الجمعة 12 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - تتجه الأسواق المالية التقليدية في الولايات المتحدة بسرعة نحو العمل على البلوكشين، في وقت شدد فيه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على فكرة “إعفاء الابتكار” بهدف تسريع ترميز الأصول.

وكتب بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، في منشور عبر منصة X يوم الجمعة: “الأسواق المالية الأميركية على أعتاب الانتقال إلى البلوكشين”، مضيفاً أن الهيئة “تتبنى التقنيات الجديدة لتمكين هذا المستقبل القائم على البلوكشين”.

وتأتي تصريحاته بعد فترة وجيزة من إصدار الهيئة خطاب “عدم اتخاذ إجراء” لصالح شركة تابعة لمؤسسة الإيداع والمقاصة الأميركية (DTCC)، ما يتيح لها تقديم خدمة جديدة لترميز أسواق الأوراق المالية.

وتخطط DTCC لترميز مجموعة من الأصول، من بينها مؤشر Russell 1000، وصناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشرات رئيسية، إلى جانب أذون وسندات الخزانة الأميركية، وهي خطوة وصفها أتكينز بأنها “محطة مهمة نحو أسواق رأس مال قائمة على البلوكشين”.

وقال أتكينز: “ستجلب الأسواق القائمة على البلوكشين قدراً أكبر من قابلية التنبؤ والشفافية والكفاءة للمستثمرين”.

ومع ذلك، أشار إلى أن منح الضوء الأخضر للبرنامج التجريبي لـ DTCC ليس سوى البداية، موضحاً أن الهيئة تدرس اعتماد إعفاء خاص بالابتكار يتيح للمطورين البدء في “نقل أسواقنا إلى البلوكشين” من دون الخضوع لـ”متطلبات تنظيمية مرهقة”.

المصدر: بول أتكينز

وأكد أتكينز التزامه بتشجيع الابتكار مع توجه القطاع نحو التسوية على البلوكشين، وهو ما يعني تنفيذ التسويات عبر دفاتر موزعة، والاستغناء عن الوسطاء، وتمكين التداول على مدار الساعة، وتسريع نهائية المعاملات.

وقد تواصلت Cointelegraph مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية للحصول على تعليق بشأن تفاصيل وجدول الإعفاء التنظيمي المرتبط بترميز الأصول.

وكان أتكينز قد طرح لأول مرة فكرة إعفاء الابتكار لترميز الأصول خلال كلمته في الطاولة المستديرة لفريق العمل المعني بالعملات المشفرة والتمويل اللامركزي في 9 يونيو.

ويعني خطاب “عدم اتخاذ إجراء” الصادر عن الهيئة أنها لن تتخذ إجراءات تنفيذية ضد منتج DTCC طالما يعمل وفق الوصف المقدم. وتُعد DTCC واحدة من أهم مزودي البنية التحتية لأسواق الأوراق المالية الأميركية، إذ تقدم خدمات المقاصة والتسوية والتداول.

ويقوم ترميز الأصول على سك أصول ملموسة على دفاتر البلوكشين، ما يتيح وصولاً أوسع للمستثمرين عبر الملكية الجزئية، إضافة إلى فرص تداول على مدار الساعة.

البرنامج التجريبي لـ DTCC ومطورو الأصول الحقيقية يدفعون التمويل التقليدي نحو البلوكشين

أشاد محللو العملات المشفرة بخطوة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالسماح لخدمة ترميز الأسواق الجديدة التابعة لـ DTCC، والتي تمنح الأصول المرمّزة الحقوق نفسها وآليات حماية المستثمر المعتمدة للأصول التقليدية.

وكتب محلل صناديق الاستثمار المتداولة نيت جيراسي في منشور عبر X يوم الجمعة: “لست متأكداً من أن الجميع يدرك مدى السرعة التي تتجه بها الأسواق المالية نحو الترميز الكامل. الأمر يحدث بوتيرة أسرع مما كنت أتوقع”.

وخلال الأشهر الماضية، أصدرت الهيئة خطابين من نوع “عدم اتخاذ إجراء”: الأول لصالح مشروع بنية تحتية مادية لامركزية (DePIN) قائم على Solana، والثاني في سبتمبر، والذي سمح لمستشاري الاستثمار باستخدام شركات ائتمانية على مستوى الولايات كأمناء حفظ للأصول المشفرة.

وفي الوقت نفسه، تواصل مشاريع العملات المشفرة جمع التمويل لبناء البنية التحتية اللازمة لأسواق ترميز الأصول القائمة على البلوكشين.

وفي يوم الثلاثاء، أغلقت شبكة ترميز الأصول Real Finance جولة تمويل خاصة بقيمة 29 مليون دولار، بهدف تطوير طبقة بنية تحتية للأصول الحقيقية (RWAs) من شأنها تعزيز مشاركة المؤسسات في هذا المجال.