هيئة تداول السلع الآجلة تمنح أسواق التنبؤ مرونة تنظيمية في قواعد البيانات وحفظ السجلات

تام شمس - الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) خطابات “عدم اتخاذ إجراء” لصالح عدد من منصات أسواق التنبؤ، ما يعفيها من بعض المتطلبات المتعلقة بالإبلاغ عن بيانات المقايضات وقواعد حفظ السجلات.

وأفادت الهيئة، في بيان صدر يوم الخميس، بأن كلّاً من قسم الإشراف على الأسواق وقسم المقاصة والمخاطر في CFTC لن يبادروا باتخاذ إجراءات تنفيذية ضد عدد من منصات أسواق التنبؤ لعدم امتثالها لبعض متطلبات حفظ السجلات، شريطة التزامها بشروط محددة أخرى.

وأضافت الهيئة أن “خطابات عدم اتخاذ إجراء تنطبق فقط في ظروف ضيقة ومحددة، وهي مماثلة لخطابات مماثلة صدرت سابقاً لصالح أسواق عقود معينة ومنظمات مقاصة مشتقات في أوضاع مشابهة”.

وشملت الجهات التي تلقت خطابات عدم اتخاذ إجراء كلاً من Polymarket US، وLedgerX، وPredictIt، إضافة إلى ذراع أسواق التنبؤ التابعة لمنصة Gemini، والمعروفة باسم Gemini Titan.

وبموجب الشروط اللازمة لتفادي أي إجراءات تنفيذية، يتعين على هذه المنصات ضمان التغطية الكاملة لجميع العقود عبر تأمينها بأصول محتفظ بها كاحتياطي، فضلاً عن نشر بيانات الوقت والتنفيذ لجميع معاملات عقود الأحداث على مواقعها الإلكترونية “بعد تنفيذ المعاملات”، وفقاً لما ورد في الخطابات.

وتتيح أسواق التنبؤ وعقود الأحداث للمتداولين اتخاذ مراكز مالية على نتائج مجموعة واسعة من الوقائع، تشمل الأحداث الرياضية وموضوعات غير تقليدية، مثل اختيارات الملابس التي يرتديها سياسيون بارزون.

وتخضع هذه العقود في الولايات المتحدة لمتطلبات صارمة تتعلق بالإبلاغ وحفظ السجلات، نظراً لتنظيم أسواق التنبؤ باعتبارها “أسواق عقود معينة”. غير أن خطابات عدم اتخاذ إجراء تمنح هذه المنصات حالياً هامشاً من الحماية المؤقتة من مخاطر التنفيذ الفوري في حال عدم الالتزام الكامل بهذه المتطلبات.

ويعني خطاب “عدم اتخاذ إجراء” أن موظفي الهيئة لن يوصوا باتخاذ إجراءات إنفاذ إذا لم يلتزم الطرف المعني ببعض القواعد التنظيمية ضمن شروط دقيقة للغاية. غير أن هذا الإجراء لا يغيّر القانون نفسه، وغالباً ما يُستخدم لتقليص المخاطر التنظيمية مؤقتاً إلى حين تطور السوق أو المنتج.

أسواق التنبؤ تسجل نشاطاً قياسياً في 2025

برزت أسواق التنبؤ كأحد أكثر عروض العملات المشفرة رواجاً خلال عام 2025، مع تسجيل منصات مثل Kalshi وPolymarket أحجام تداول بمليارات الدولارات بشكل منتظم.

وبحسب بيانات منصة DefiLlama، بلغت أحجام تداول Kalshi نحو 5.14 مليارات دولار خلال الثلاثين يوماً الماضية، في حين سجلت Polymarket، وهي منصة أسواق تنبؤ قائمة على العملات المشفرة، نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

كما بدأ لاعبون آخرون دخول هذا المجال. فقد أطلقت Crypto.com مؤخراً منصة لأسواق التنبؤ من المقرر دمجها مع Trump Media، فيما أفادت الباحثة التقنية جين مانشون وونغ، في 19 نوفمبر، بأن بيانات المواقع الإلكترونية تشير إلى أن منصة Coinbase تعمل أيضاً على تطوير منصة خاصة بأسواق التنبؤ.