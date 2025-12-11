شكرا لقرائتكم خبر مجتمع «وَصْل» ينظم السبت المقبل أمسيته الحوارية الرابعة بعنوان «الأثر الاتصالي من الأحداث الرياضية» بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مجتمع «وَصْل» – النادي المهني غير الربحي المعتمد في منصة «هاوي» التابعة لبرنامج جودة الحياة – مساء السبت المقبل في مطل وجهة خزام - NHC شمال مدينة الرياض، أمسيته الحوارية الرابعة تحت عنوان «الأثر الاتصالي من الأحداث الرياضية»، في ظل ما يشهده القطاع الرياضي في المملكة من توسع ملحوظ ونمو متسارع في حجم الفعاليات المصاحبة والأنشطة المرتبطة بها خلال السنوات الأخيرة.

وتشارك في الجلسة سمو الأميرة نوف بنت خالد آل سعود، مدير عام التسويق بوزارة الرياضة، إلى جانب المشرف العام على المركز الإعلامي في شركة القدية للاستثمار الدكتور ماجد الدسيماني، والرئيس التنفيذي لشركة FG SPORTS الدكتور مقبل بن جديع، فيما يتولى إدارة الحوار الأستاذ فيصل عطا، الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لمجتمع «وصل».

ويتناول المتحدثون خلال الجلسة مجموعة من المحاور المتصلة بالعلاقة بين الاتصال والفعاليات الرياضية، تشمل التسويق الرياضي وصناعة الصورة الوطنية، وصناعة السردية الوطنية للفعاليات الكبرى، ودور الشراكات والرعايات في تعظيم القيمة الاقتصادية والاتصالية للبطولات، وتجربة الجمهور كعنصر إستراتيجي في تشكيل الانطباع العالمي. كما تناقش الجلسة إدارة الاتصال المؤسسي للبطولات متعددة الجهات، وتكامل المشاريع المستقبلية مثل القدية مع الفعاليات الرياضية العالمية، وتصميم التجارب الجماهيرية وتحويلها إلى قيمة اتصالية، إضافة إلى التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحليل التفاعل وقياس الأثر الاتصالي.

وتأتي هذه الأمسية ضمن مبادرة «لقاء وصل» التي تُعقد دوريًا بمشاركة متخصصين وخبراء؛ لمناقشة القضايا الراهنة والممارسات المهنية المتقدمة في الاتصال والإعلام، وتعزيز التواصل المعرفي بين العاملين في القطاع، وتبادل التجارب والخبرات، وبناء روابط مهنية تسهم في دعم الممارسات الاتصالية داخل الجهات، من خلال لقاءات نوعية تجمع بين التطبيق العملي وتبادل المعرفة في بيئة مهنية تفاعلية.