وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تختتم ملتقى التحول الرقمي 2025 بالقصيم بحضور أكثر من 1800 زائر

وتميز الملتقى بتفاعل الجهات المشاركة حيث اشتمل على العديد من الجلسات الحوارية وعروضاَ مرئية تناولت محاور جوهرية في مسيرة التحول الرقمي مثل "الحلول الرقمية في إدارة العمليات التشغيلية والتحولات الرقمية وتجارب ملهمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول كما استعرضت الوزارة أبرز مبادراتها الرقمية ومنصاتها من بينها منصات قوى ومساند وأجير والاعتماد المهني و الدعم والحماية الاجتماعية و التأهيل والتوجيه الاجتماعي و المسؤولية الاجتماعية والتخصصات الاجتماعية و الإرشاد الأسري إضافة إلى تطبيق الوزارة والخدمات الرقمية المؤتمتة التي تعزز جودة الحياة للمستفيدين.
وتضمن الملتقى ورش عمل تطويرية لفروع الوزارة، شملت أنظمة الخدمات المشتركة وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع العمل "منصة قوى" والتي سلطت الضوء على فرص التطوير والتحديات المستقبلية وسبل تحسين الخدمات المقدمة.
وشهد المعرض المصاحب حضورًا لافتًا حيث احتوى على أجنحة للأمن السيبراني، وبيئة العمل الرقمية، ومنتجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أجنحة قطاع العمل وقطاع التميز الرقمي وقطاع التنمية الاجتماعية التي قدّمت عروضاً تقنية ومبادرات مبتكرة.
وعلى هامش الملتقى وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثلاث مذكرات تفاهم مع كلٍ من أمانة منطقة القصيم و جامعة القصيم و شركة قروك المحدودة، في مجالات الذكاء الاصطناعي، والشمولية الرقمية، والابتكار في تطوير السياسات وتهدف الاتفاقيات إلى دعم توجهات الوزارة في تمكين التقنيات الحديثة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين، ومن خلال دعم الأبحاث والدراسات المشتركة وتنمية المهارات و التوعية المشتركة بتقديم المبادرات لتطوير القدرات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا الملتقى و الشراكات ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساهمة في تسريع التحول الرقمي، وتبنّي الابتكارات التقنية، وتعزيز التكامل بين كافة القطاعات، بما يحقق قيمة مضافة للمستفيدين ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
