انت الان تتابع خبر حصرياً لـ"علناً": رئيس العقد الوطني يكشف تفاصيل إلغاء تعليق اتحاد الرياضات المائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كبيان خلال حديثه لبرنامج "علناً"، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "خطأً إدارياً أدى إلى ظهور قرار تجميد أموال وأصول حزب الله اللبناني والحوثيين وتصنيفهما جهتين إرهابيتين داخل العراق"، مؤكداً أن "ما جرى ليس قراراً سياسياً عراقياً كما تم تداوله، واما بخصوص جائزة نوبل للسلام وترامب فأن رئيس الوزراء أوضح وبصراحة ما جرى خلال مكالمة بعد انتهاء حرب الـ 12 يوماً بين إيران واسرائيل".وتابع، أن "السوداني قال بأن المكالمة كانت دعم لجهود وقف الحرب والابادة على فلسطين والشعوب الأخرى ومن باب المجاملة اقر بالدعم للحصول على الجائزة"، مبيناً أن "الإجراء المتداول بخصوص تجميد الأموال لحزب الله والحوثيين هو قرار أميركي، لكن المعاملة الخاصة به داخل العراق لم تُستكمل وفق الأطر الدستورية".

وأوضح، أن "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء لم يوقعوا على قرار التجميد، وهو ما تسبب في إحداث التباس حول مصدر القرار وطبيعته"، مشيرا الى ان "الكتل السياسية جميعها بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على الفائزين بالانتخابات للذهاب بالخطوات الدستورية نحو انتخاب رئيس الجمهورية والوزراء، من خلال الكتلة الأكبر التي ستأتي بحسب توافق من جميع قوى الإطار والكتل المشاركة بالعملية السياسية".

وبين، أن "بعض الكتل وبسبب التنافس السياسي تعمل على التقليل من شأن إنجازات حكومة السوداني وأثارة وافتعال المشاكل ونشر اللغط على شخصيته من اجل عدم حصوله على الولاية الثانية وهذا التنافس لا يعتمد على شرف الخصومة"، مستدركاً أن "بعض الأطراف التي اثارت هذه الفتن مرتبطة بجهات خارجية وهي أصوات نشاز".

ولفت الى ان "التدخل الخارجي موجود لكن بحدود المشورة فقط والقرار بتسمية رئيس الوزراء شيعي بحث لان الاطار ينظر الى التداعيات الإقليمية وما حدث خلال السنة الأخيرة ولهذا يجب تغليب المصلحة العامة".

وكشف كبيان بصفته مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، أن "اللجنة الأولمبية العراقية تلقت إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي للرياضات المائية يطالبها فيه بـ إلغاء قرار تعليق عضوية الاتحاد العراقي في الجمعية العمومية فوراً".

وأشار الى أن "الاتحاد الدولي اعتبر قرار التعليق الصادر من الأولمبية العراقية إجراءً انتقامياً مخالفاً للمواثيق الدولية ومبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية"، مؤكداً أن "الجهات الدولية شددت على ضرورة التزام العراق بالمعايير العالمية وعدم اتخاذ قرارات تؤثر سلباً على موقعه وسمعته في المنظومة الرياضية الدولية".