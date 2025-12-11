شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر الابتكار في استدامة المياه يختتم أعماله بمشاركة 169 متحدثًا وتوقيع 27 اتفاقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2025 أعماله في جدة، بعد ثلاثة أيام شهدت إطلاق حزمة من المبادرات والابتكارات النوعية، وتوقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات التي تعزّز مسار التطوير التقني والبحثي في قطاع المياه، وتدعم المشاريع والفرص الابتكارية الأكثر قدرة على مواجهة تحديات الأمن المائي عالميًا.

وشهد اليوم الختامي توقيع الهيئة السعودية للمياه خمس اتفاقيات شملت تعاونًا مع شركة وادي طيبة (جامعة طيبة) في مجالات التقنية والتحول الرقمي، واتفاقية مع Yokogawa لتطوير أساليب مبتكرة للكشف عن التسربات اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اتفاق مع Meidensha Corporation لتطوير تقنيات الأغشية السيراميكية المستخدمة في المعالجة الأولية للمياه. كما وقّعت الهيئة اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة نجران لتطوير محفزات ضوئية لمعالجة الملوثات الناشئة، واتفاقية تدريب مع GI AQUA لتنفيذ برامج تخصصية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية.

كما أُعلن في اليوم الختامي عن فوز 13 فريقًا في تحدي “المياهثون” من بين 60 مشاركًا في المرحلة النهائية، وانتقالهم إلى برامج الاحتضان والمسرّعات التي يديرها مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، بهدف تطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو، ودعم حضور التقنيات الوطنية في سوق المياه.

وكان المؤتمر قد شهد في أيامه الثلاثة عددًا من الجلسات والأوراق العلمية واجتماعات الطاولة المستديرة، وتوقيع اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب وتنظيم الخدمات والتقنيات المتقدمة والابتكار وريادة الأعمال واستدامة التشغيل، بمشاركة جهات حكومية وخاصة وشركات دولية، ما يعكس اتساع نطاق التعاون وتنوع مجالاته.

وبلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة خلال أيام المؤتمر الثلاثة 27 اتفاقية توزعت على خمسة مسارات رئيسية شملت: تطوير التقنيات الحديثة، وتنمية القدرات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التعاون البحثي والتطويري، بما يسهم في دفع القطاع نحو مستويات أعلى من الجاهزية والاستدامة.

كما شهد عددًا من الإطلاقات، في مقدمتها إطلاق “واحة المياه” في رابغ – SWA Rabigh Water Oasis ودخولها موسوعة غينيس كأكبر واحة ابتكار مائي في العالم، وإطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة الإطار الوطني لشراكات الابتكار في قطاع المياه Water Strip بالتعاون مع الهيئة السعودية للمياه، وكذلك الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه GPIW 2025، وفعاليات “يوم الصفقة” التي شهدت الإعلان عن عدد من المشاريع والشراكات.

وجاءت هذه النسخة الرابعة من المؤتمر بزخم استثنائي بمشاركة أكثر من 169 متحدثًا من 139 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة، وتنفيذ ما يزيد على 20 برنامجًا تدريبيًا تخصصيًا، ما رسّخ مكانة المؤتمر كمنصة دولية رائدة لتطوير مستقبل هذا القطاع الحيوي