وزارة المالية تنظّم ورشة عمل "التخطيط المالي متعدد السنوات"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة المالية، ممثلةً في مركز المهارات المالية، اليوم الخميس 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11 ديسمبر 2025م، ورشة عمل متخصصة بعنوان "التخطيط المالي متعدد السنوات" نظمتها على مدى خمسة أيام في مقر الوزارة، بمشاركة مختصين ماليين من مختلف الجهات الحكومية. وهدفت الورشة إلى رفع جاهزية الجهات الحكومية في تطوير خططها المالية على المدى المتوسط، وتعزيز قدراتها على إعداد تقديرات أكثر دقة ووضوحًا للالتزامات المستقبلية. كما شملت عرض أبرز التطبيقات العملية للميزانية متعددة السنوات، إلى جانب مناقشة أهم التجارب والممارسات التي أسهمت في تحسين التخطيط المالي، بالإضافة إلى استعراض التحديثات التقنية في نظام "هايبريون".

