بلدية عجمان تُعلن جاهزيتها الكاملة لموسم الأمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن استعداداتها الكاملة لموسم الأمطار، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية الإمارة واستمرارية الخدمات الأساسية، وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة السكان.

وأوضحت الدائرة أنها تعمل وفق خطة استباقية مدروسة لضمان كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار واستدامة البنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، ضمن جهودها لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

وأعلنت عن إجمالي أطوال شبكات الصرف المطري التي تغطي إمارة عجمان، حيث بلغت 81.65كم، وتتبنى الكفاءات المؤهلة خطط شاملة ومتكاملة لتنفيذ مشاريع تطوير الشبكات وتنفيذها في كافة مناطق الإمارة.

وبيّنت الدائرة أن فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتقوم الدائرة خلال العام الجاري بتنفيذ حزمة من مشاريع تطوير شبكات الصرف المطري في مناطق متعددة من الإمارة.