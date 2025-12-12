«الأرصاد»: أمطار محتملة حتى الجمعة المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار محتملة بدءاً من اليوم وحتى 19 من الشهر الجاري، ووفقاً لتقرير المركز عن الحالة الجوية المتوقعة، تتأثر الدولة خلال هذه الفترة، بامتداد منخفض جوي سطحي مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تشكلات مختلفة من السحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على فترات متباعدة. وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية أحياناً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب التي قد تكون مثيرة للغبار على اليابسة.

ويكون البحر خلال هذه الفترة خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في بحر الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً، وصباح السبت على الجزر والسواحل مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. كما يتوقع المركز أن يسود غداً طقس غائم جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خاصة على الجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. ويتوقع أن يكون طقس الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.