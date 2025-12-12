محمد الشرقي يستقبل سفراء الإكوادور ومنغوليا ولبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري -كلًّا على حدة- فيليبي ريبادينيرا مولستينا، سفير جمهورية الإكوادور لدى الدولة، وأودونباتار شيجيخو، سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة، وطارق حسن منيمنة، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة. ورحّب سموه بالسفراء الذين قدموا للسلام على سموه، متمنّيًا لهم التوفيق في مهام عملهم. وجرى خلال الاستقبالات تبادل الحديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون ودعم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأشاد السفراء بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على كافة الأصعدة.

حضر الاستقبالات الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.