BGA: ألعاب Web3 تتجه نحو الاستدامة مع عودة الثقة إلى القطاع

تام شمس - الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - أفاد تحالف ألعاب البلوكشين (Blockchain Game Alliance – BGA) بأن قطاع ألعاب البلوكشين يشهد تحوّلاً نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة، مع تحسّن المعنويات وازدياد نضج السوق في إطار إعادة ضبط توقعاته المستقبلية.

وقال تحالف الدفاع عن ألعاب Web3، في تقريره السنوي حول حالة القطاع الصادر يوم الأربعاء، إن الصناعة “تتجاوز جذورها المضاربية وتتجه نحو مستقبل تقوده المنتجات ويقوم على انضباط تشغيلي أكبر”.

وبحسب استطلاع شمل أكثر من 500 متخصص عالمي في مجال ألعاب البلوكشين، ارتفع مستوى التفاؤل إلى 65.8% بعد أن كان قد بلغ أدنى مستوياته في عام 2024، مع تحوّل التركيز من اقتصاديات التوكنات إلى نماذج إيرادات مستدامة.

وأضاف التقرير أن “المؤشر الأوضح على هذا التحول الواسع يتمثل في إعادة توجيه القطاع نحو اقتصاديات مستدامة”.

وأشار إلى أن النمو بات يرتكز على تقديم ألعاب عالية الجودة، ونماذج إيرادات مرنة، وبنية تحتية للمدفوعات قادرة على دعم الأنشطة التجارية في العالم الحقيقي على نطاق واسع.

وضوح الأطر التنظيمية يُعد عاملاً إيجابياً للقطاع، بحسب المشاركين في الاستطلاع. المصدر: BGA

مرحلة صعبة مرّ بها قطاع ألعاب Web3

انتقل قطاع ألعاب البلوكشين وWeb3 من ذروة الحماسة في عام 2021 التي غذّاها ازدهار نماذج “اللعب مقابل الكسب” ورأس المال المضاربي إلى أدنى مستوياته في عام 2024، عقب انهيار نماذج P2E، وتراجع الثقة، وجفاف التمويل، ما أدى إلى إغلاق استوديوهات وتضرر سمعة القطاع.

وانخفض التمويل السنوي بشكل حاد ليصل إلى 293 مليون دولار في عام 2025، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في عام 2021، ما أجبر الفرق على تبني عمليات أكثر رشاقة والاعتماد على التمويل الذاتي. كما أوقفت شركات رأس المال الجريء الكبرى جميع استثماراتها الجديدة في مجال ألعاب Web3، في حين انهارت أسعار توكنات المشاريع بأكثر من 90% مقارنة بذروة الدورة السابقة.

وفشل ما بين 80% و93% من ألعاب Web3، مع متوسط أعمار تشغيلية لم تتجاوز بضعة أشهر، فيما عجزت استوديوهات جمعت ملايين الدولارات عن الاستمرار دون تدفقات رأسمالية مستمرة.

على طريق التعافي

أشار التقرير إلى عدد من العوامل التي ساهمت في بدء تعافي هذا القطاع المتعثر، من بينها التحولات التنظيمية وتزايد الاعتماد على العملات المستقرة.

وقال يات سيو، الشريك المؤسس لشركة Animoca Brands، إن التحولات الأخيرة في التنظيمات الأميركية الداعمة للعملات المشفرة تعني أن الشركات لم تعد مضطرة إلى إنشاء مؤسسات غير ربحية عند التخطيط لإطلاق التوكنات.

وأوضح تحالف ألعاب البلوكشين أن العملات المستقرة كانت عامل تغيير جوهري لألعاب Web3، إذ وفرت للاعبين “معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة وعابرة للحدود، من دون التقلبات المرتبطة ببقية الأصول المشفرة”.

وأضاف أن نحو 30% من المشاركين في الاستطلاع اعتبروا أن إطلاق ألعاب عالية الجودة هو العامل الأهم لنمو القطاع.

من جانبه، قال أندرو سوروكوفسكي، نائب رئيس المبيعات العالمية في Immutable، إن “ألعاب البلوكشين باتت، رغم العناوين السلبية، واحدة من أكثر قطاعات العملات المشفرة إثباتاً للجدوى، حيث تزدهر المشاريع عالية الجودة ويبدأ التبني الحقيقي في التبلور”.