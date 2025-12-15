مشروع "Moonbirds" يعتزم إطلاق العملة الرقمية BIRB على سولانا مطلع 2026

تعتزم “Moonbirds” إطلاق عملتها الرقمية BIRB على شبكة سولانا في مطلع الربع الأول من عام 2026، بحسب ما أكده “سبنسر غوردون-ساند”، الرئيس التنفيذي لشركة “Orange Cap Games” المالكة لحقوق المشروع.

وأوضح “غوردون-ساند”، خلال مشاركته في مؤتمر “Solana Breakpoint 2025″، أن إطلاق العملة الرقمية على سولانا يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل الشركة إلى كيان بمليارات الدولارات من حيث القيمة والإيرادات، على غرار نموذج “Pop Mart”، مع طموح أن تكون “Pop Mart” ضمن بيئة الويب 3.

وكانت “Orange Cap Games” قد استحوذت على حقوق “Moonbirds” في مايو الماضي، في إطار خطتها الأساسية لتحويل الملكيات الفكرية الخاصة ب NFT إلى منتجات استهلاكية وألعاب.

وأشار “غوردون-ساند” إلى أن الشركة، التي تدخل عامها التشغيلي الثاني، تتوقع تحقيق إيرادات تقارب 8 ملايين دولار هذا العام، على أن ترتفع إلى نحو 20 مليون دولار العام المقبل استنادا إلى التزامات الموزعين الحالية.

وسبق للشركة أن حققت نجاحا ملحوظ من خلال لعبة بطاقات التداول “Vibes” المرتبطة بمشروع “Pudgy Penguins”، والتي حققت إيرادات بنحو 6 ملايين دولار خلال 12 شهر الماضية.

ومن المقرر دمج حقوق “Moonbirds” ضمن منتجات لعبة “Vibes” العام المقبل.

كما أبرمت “Orange Cap Games” شراكات توزيع مع جهات تقليدية كبرى في مجال المقتنيات، من بينها “GTS” و”Star City Games”، إلى جانب تعاونها مع “CGC” و”PSA” في مجال تقييم وتصنيف المقتنيات.

