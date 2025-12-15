تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن Snapdragon 6s 4G Gen 2 و Snapdragon 4 Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شبكات الجيل الرابع حضورها في سوق الهواتف الذكية، حيث كشفت كوالكوم بهدوء عن معالج Snapdragon 6s 4G Gen 2، إلى جانب الإعلان عن معالج Snapdragon 4 Gen 4 الموجّه أيضًا للهواتف الاقتصادية والمتوسطة.

يعتمد معالج Snapdragon 6s 4G Gen 2 على وحدة معالجة Kryo بتردد يصل إلى 2.9 جيجاهرتز، ويوفر أداءً أعلى بنسبة تصل إلى 51% مقارنة بالإصدار السابق.

ويقدم معالج الرسوميات Adreno، الذي لم تُسمِّه الشركة، تحسنًا في الأداء بنسبة تصل إلى 20%، مع دعم شاشات بدقة +1080p ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وتصنّع كوالكوم هذا المعالج بتقنية 6 نانومتر، وهي أحدث بكثير من تقنية 11 نانومتر المستخدمة في الجيل الأول. ويدعم المعالج ذاكرة LPDDR4X بسعة تصل إلى 8 جيجابايت وتردد 2133 ميجاهرتز، إلى جانب وحدات تخزين UFS 2.2.

كما يتيح منفذ USB سرعات تصل إلى USB 3.1 ويدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3، التي تتيح شحن 80% خلال 35 دقيقة وفقًا لكوالكوم، دون الكشف عن سعة البطارية المستخدمة في الاختبار.

وعلى صعيد الكاميرات، يدعم المعالج مستشعرات تصل دقتها إلى 108 ميجابكسل، مع معالج صور ثلاثي بدقة 12 بت قادر على تشغيل ثلاث كاميرات بدقة 13 + 13 + 5 ميجابكسل في الوقت نفسه، أو كاميرتين بدقة 16 + 16 ميجابكسل مع دعم الالتقاط دون تأخير. كما يدعم التقاط الصور بصيغة HEIC وتسجيل الفيديو بصيغة HEVC، مع تحديد دقة الفيديو عند 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويقتصر الاتصال الخلوي في هذا المعالج على شبكات 4G LTE، بسرعات تحميل تصل إلى 390 ميجابت في الثانية ورفع تصل إلى 150 ميجابت في الثانية.

أما الاتصالات المحلية، فتشمل Wi-Fi 5 ثنائي النطاق وBluetooth 5.2 مع دعم aptX Adaptive. ويقدم المعالج دعمًا واسعًا لأنظمة تحديد الموقع، مثل GPS ثنائي النطاق وGLONASS وGalileo وBeiDou وQZSS وNavIC، إلى جانب تقنية تحديد الموقع المعززة بالمستشعرات لتحسين الدقة أثناء القيادة أو المشي.

في المقابل، يأتي معالج Snapdragon 4 Gen 4 ليواكب عصر الجيل الخامس، حيث يضم مودم sub-6GHz من الإصدار السادس عشر يدعم وضعي SA وNSA، ويوفر سرعات تحميل تصل إلى 2.5 جيجابت في الثانية ورفع تصل إلى 900 ميجابت في الثانية.

ورغم ذلك، تظل الاتصالات المحلية محدودة بدعم Wi-Fi 5 وBluetooth 5.1 مع aptX، مع نفس قدرات تحديد الموقع الموجودة في معالج Snapdragon 6s 4G Gen 2.

ويُصنّع هذا المعالج بتقنية 4 نانومتر الأحدث، ويضم نواتين Kryo بتردد يصل إلى 2.3 جيجاهرتز وست نوى أخرى بتردد يصل إلى 2.0 جيجاهرتز. ويدعم معالج الرسوميات Adreno شاشات بدقة +1080p ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

كما يدعم ذاكرة LPDDR4X وLPDDR5 بتردد يصل إلى 3200 ميجاهرتز، إضافة إلى وحدات تخزين UFS 3.1 ثنائية القناة، مع دعم منفذ USB 3.2 Gen 1 وتقنية Quick Charge 4+ التي تتيح شحن 50% خلال 15 دقيقة.

وعلى مستوى التصوير، يدعم المعالج مستشعرات بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل، إلا أنه يكتفي بمعالج صور ثنائي يدعم كاميرتين بدقة 16 + 16 ميجابكسل مع التقاط دون تأخير. ويظل تسجيل الفيديو محدودًا بدقة 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مع غياب دعم ترميز AV1 في كلا المعالجين.

ومن المتوقع أن تبدأ الهواتف الأولى المزودة بمعالجي Snapdragon 6s 4G Gen 2 وSnapdragon 4 Gen 4 بالظهور في الأسواق خلال العام المقبل.

المصدر