تكنولوجيا: iOS 26.2 يجلب جميع الميزات الجديدة المتاحة الآن على آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أسابيع من الاختبار التجريبي، أطلقت أبل رسميًا تحديث iOS 26.2 لجميع مستخدمي آيفون، حاملاً معه مجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات الملحوظة على مستوى التطبيقات والتصميم والنظام ككل.

أضاف التحديث ميزة مطلوبة بشدة إلى تطبيق التذكيرات، حيث أصبح بالإمكان تحديد التذكير كـ “عاجل”، ما يؤدي إلى ضبط منبه تلقائي عند موعده لضمان عدم نسيانه.

وحسّنت أبل تجربة Apple Music بشكل واضح، إذ أصبح عرض كلمات الأغاني متاحًا دون اتصال بالإنترنت، مع دعم الترجمة والمزامنة اللحظية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى قائمة المفضلة وضمان تشغيل الإصدارات الجديدة فور طرحها.

وطوّرت الشركة تطبيق Apple Podcasts عبر توليد فصول تلقائية للحلقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إضافة ميزة “الإشارات” التي تتيح متابعة البودكاستات المذكورة داخل الحلقة مباشرة.

وفيما يخص التصميم، واصلت أبل تحسين واجهة Liquid Glass، حيث أُضيف شريط جديد في شاشة القفل للتحكم في شفافية الساعة، إلى جانب رسوم متحركة أكثر سلاسة في القوائم وعناصر التحكم.

وعلى صعيد CarPlay، حسّن التحديث تجربة الرسائل من خلال إمكانية تعطيل المحادثات المثبتة، كما وسّع دعم حِزم الأدوات في بعض السيارات.

أما داخل الاتحاد الأوروبي، فوسّع iOS 26.2 دعم الترجمة الفورية عبر AirPods، لكنه في المقابل ألغى مزامنة شبكات Wi-Fi بين آيفون وApple Watch التزامًا بقانون الأسواق الرقمية.

بشكل عام، ركّز التحديث على تحسينات عملية، وميزات صغيرة لكنها مؤثرة، إلى جانب إصلاحات أمنية يُنصح بتثبيتها في أقرب وقت.

