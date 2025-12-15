تكنولوجيا: Google Phone يطرح ميزة Expressive Calling العاجلة القادرة على اختراق وضع عدم الإزعاج (DND)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الإعلان عنها في بداية هذا الشهر، بدأت جوجل فعليًا في طرح ميزة Expressive Calling الجديدة داخل تطبيق Phone by Google لمستخدمي النسخة التجريبية.

للتحقق من توفر الميزة على هاتفك، انتقل إلى إعدادات تطبيق الهاتف ثم إلى عام، وبعدها Expressive Calling الموجودة قرب أسفل القائمة.

يُفعَّل الخيار الأساسي افتراضيًا، والذي يهدف إلى تحسين تجربة المكالمات عبر مؤثرات بصرية ولمسية. أما خيار السماح للمكالمات العاجلة باختراق وضع عدم الإزعاج DND، فيبقى متروكًا لاختيار المستخدم.

في الوقت الحالي، يتطلب عمل الميزة أن يكون طرفا المكالمة يستخدمان النسخة التجريبية من تطبيق Phone by Google، وتحديدًا الإصدار 203. عند تحقق هذا الشرط، تظهر أثناء الاتصال بطاقة جديدة أعلى عناصر التحكم تسأل عمّا إذا كنت ترغب في تحديد المكالمة كعاجلة، مع إمكانية الضغط على زر الإشعار.

على الطرف الآخر، يتلقى الشخص المتصل به تنبيهًا واضحًا على الشاشة يحمل عبارة “It’s urgent!” مرفقة بإيموجي صفارة إنذار متحركة. وفي حال عدم الرد على المكالمة، تُضاف علامة “عاجلة” إلى سجل المكالمات لتمييزها عن غيرها.

وفي سياق متصل، وصل الإصدار 202 من تطبيق Phone by Google إلى القناة المستقرة، إلا أن شريط التنقل السفلي الأقصر وخيار “الاحتفاظ بالوضع الرأسي” لم ينتشرا بعد على نطاق واسع. وما زالت هذه التحسينات حاليًا حصرية للنسخة التجريبية، مع أمل بطرحها قريبًا عبر تحديث من جهة الخادم.

