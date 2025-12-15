شكرا لقرائتكم خبر عن سال السعودية توقع اتفاقية مع اللجنة المنظمة لاستضافة كأس آسيا لتقديم خدمات لوجستية والان مع بالتفاصيل

•الأسواق في انتظار بيانات هامة عن سوق عمل الولايات المتحدة



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،على وشك تسجيل مستويات أعلى جديدة في شهرين ، استنادًا على ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



تترقب الأسواق غداً الثلاثاء صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ، خاصة عن تقرير الوظائف لشهر أكتوبر ،والذي تأجل صدوره سابقًا بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية ،حيث من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2026.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.20.4% إلى (4,349.35 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,299.39$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,295.84$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.45% ،في رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى في شهرين عند 4,353.59 دولارًا للأونصة.



•وحقق المعدن الثمين"الذهب"الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 2.4%،في ثاني مكسب أسبوعي في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوياته في شهرين ،عاكسًا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



حيث لا يزال الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا سلبية منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، بعد أن جاءت نتائجه أقل تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، الأمر الذي أعاد إحياء الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2026.



الفائدة الأمريكية

•قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 3.75%، وهو الأدنى منذ سبتمبر 2022، وذلك فى ثالث خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



•لم يكن القرار بالإجماع، حيث صوت 9 أعضاء لصالح الخفض، بينما عارضه 3 أعضاء. فضل عضوان الإبقاء على الفائدة ثابتة دون تغيير، بينما دفع عضو واحد باتجاه خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 76% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 24%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



•يصدر غداً الثلاثاء تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر ،والذي سيوفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الرابع ،والذي ضرر كثيرًا من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": من المرجح أن يظل الطلب على الذهب قويًا في ظل ترقب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.



وأوضح وونج: مؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي ستُبقي عوائد السندات قصيرة الأجل محدودة، وستُضعف الدولار أكثر، مما يدعم ارتفاع الذهب نحو 4,380-4,440 دولارًا بعد ارتداد قوي من منطقة الدعم عند 4,243 دولارًا للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 2.29 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,053.12 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يستعيد زخمه الصاعد - توقعات اليوم – 15-12-2025