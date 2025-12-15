تكنولوجيا: شاومي قد تتخطى إطلاق Poco F8 وPoco X8 بالكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي سلسلة Poco F8 هذا العام في وقت مبكر على غير المعتاد، مع الكشف عن هاتفي Poco F8 Pro وPoco F8 Ultra خلال شهر نوفمبر. وبالاعتماد على ما جرت عليه العادة، كان من المتوقع طرح الإصدار الأساسي Poco F8 خلال الأشهر التالية، إلا أن تسريبات جديدة تشير إلى احتمال عدم حدوث ذلك.

بحسب موقع Xiaomi Time، قد تقرر شاومي الاكتفاء بهاتفي Poco F8 Pro وPoco F8 Ultra فقط، مع إيقاف إصدار النسخة العادية Poco F8.

ويدّعي التقرير أن الشركة تعمل حاليًا على هاتف Redmi Turbo 5 Pro Max بدلًا من Redmi Turbo 5 Pro، على أن يُعاد تسويق هذا الجهاز لاحقًا باسم Poco X8 Pro Max.

وعلى النهج نفسه، تشير التسريبات إلى أن شاومي قد تلغي أيضًا إطلاق Poco X8 العادي. وبدلًا من ذلك، يُتوقع طرح Poco X8 Pro كالمعتاد بوصفه نسخة معاد تسميتها من Redmi Turbo 5، إلى جانب Poco X8 Pro Max، ما يعني تقليص السلسلة إلى إصدارين فقط.

ومع ذلك، لا يمكن حتى الآن تأكيد صحة هذه المعلومات، خاصة أنها تستند فقط إلى بيانات تسجيل الأجهزة في قاعدة بيانات IMEI.

ورغم ذلك، يبدو من غير المرجح أن تتخلى شاومي تمامًا عن اسم Poco F8، نظرًا إلى شعبيته الكبيرة وتاريخه الممتد منذ إطلاق هاتف Poco F1 الأصلي.

