تكنولوجيا: هاتف Realme 16 Pro يظهر بتصميم جديد كليًا وأربعة ألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Realme الأسبوع الماضي عن بعض التفاصيل الأولية الخاصة بمواصفات سلسلة Realme 16 Pro، وأعلنت الآن وللمرة الأولى عن تصميم الهواتف بأربعة ألوان مختلفة.

وتأتي الهواتف المتوسطة بتصميم جديد كليًا، حيث يظهر انحناء خفيف في جانبي الشاشة والظهر من اليمين واليسار، ما يمنحها مظهرًا أكثر سلاسة.

يحمل الهاتف وحدة كاميرات مربعة تذكّر بتصميم كاميرا OnePlus 15، مع اختلاف يتمثل في تدوير الوحدة بزاوية 90 درجة. وتضم وحدة الكاميرات ثلاث عدسات إلى جانب فلاش LED.

وتشير التسريبات إلى تزويد Realme 16 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، في حين يُتوقع أن يأتي Realme 16 Pro+ بعدسة بيريسكوب للتقريب البصري بمعدل 3.5x. كما عدّلت الشركة موضع شعار Realme على ظهر الهاتف.

وتوضح الشائعات أيضًا اعتماد كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن عبر USB-C بقدرة تصل إلى 80 واط.

وتؤكد Realme قدرة البطارية على تشغيل الموسيقى لأكثر من 125 ساعة، واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لنحو 21 ساعة. كما تضمن الشركة الحصول على ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام اندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

وتعمل هواتف السلسلة عند الإطلاق بواجهة Realme UI 7.0 المبنية على اندرويد 16. ويُشاع أن النسخة الأعلى في السلسلة ستعتمد على معالج ARM يُتوقع أن يقدم أداءً يتفوق على Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. وحتى الآن، لم تحدد Realme موعدًا رسميًا للإطلاق، مكتفية بالإشارة إلى أن الكشف الرسمي سيتم قريبًا.

المصدر