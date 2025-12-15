تكنولوجيا: تعطل تطبيق Google Weather على Wear OS لأجهزة Pixel Watch الأصلية وGalaxy Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في سبتمبر الماضي، توقفت جوجل عن توفير تطبيق Weather للأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام Wear OS 6. والآن، توقفت الخدمة أيضًا عن العمل على Pixel Watch الأصلي وأجهزة أخرى بسبب وجود خلل في التطبيق.

عند فتح Google Weather اليوم، يظهر أولاً شاشة “Loading…” ثم تتحول إلى رسالة “Can’t download weather data”، مع زر “Retry” الذي يعيدك إلى نفس الحلقة.

ويظهر نفس الخلل في أدوات Forecast وSun وUV Index، حيث تظهر رسائل مثل “Loading weather” و“Couldn’t retrieve your location”.

يحدث هذا الخلل لجميع مستخدمي Google Weather على كل أجهزة Wear OS، بما في ذلك Pixel Watch الأصلي وGalaxy Watch من سامسونج.

كانت جوجل قد أكدت في سبتمبر أن التطبيق سيستمر في العمل فقط إذا كان مثبتًا قبل الترقية إلى Wear OS 6، بينما لم يعد متاحًا للتثبيت الجديد، حيث تشجع الشركة على استخدام تطبيق الطقس الافتراضي للأجهزة (Pixel Weather متاح على Pixel Watch 2 و3 و4).

ويبدو أن هذا الخلل ناتج عن مشكلة تقنية مؤقتة وليس عن توقف نهائي للتطبيق. وفقًا لتفاعل مع دعم العملاء، فإن جوجل على علم بالمشكلة، ومن المتوقع أن يحلها تحديث من جهة الخادم.

كحل مؤقت، يمكن لمستخدمي الأجهزة استخدام تطبيقات طرف ثالث مثل AccuWeather من متجر Play، أو الاعتماد على مساعد جيميني للاستعلام عن الطقس دون الحاجة لتثبيت أي تطبيق إضافي.

المصدر