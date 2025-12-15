تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 9 Pro Fold يحصل على ميزة تقسيم عرض الكاميرا من Pixel 10 Pro Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع تزايد شعبية الهواتف القابلة للطي، يُتوقَّع أن تُحسِّن التطبيقات الخارجية، وكذلك تطبيقات النظام، تجربتها لتناسب هذا النوع من الشاشات. لذلك تعمل جوجل على تطوير تجربة الكاميرا لمستخدمي Pixel 9 Pro Fold، من خلال تحديث جديد يضيف ميزة كانت حصرية سابقًا لهاتف Pixel 10 Pro Fold.

تسمح هذه الميزة بعرض معاينة الصور في النصف الأيسر من الشاشة، مع الإبقاء على واجهة التصوير في النصف الأيمن. ويُعد هذا التحسين عمليًا للغاية، خاصة أنه يُعتبر ميزة أساسية في العديد من الهواتف القابلة للطي المنافسة، ما يجعل تأخر جوجل في توفيره أمرًا لافتًا.

وتُضيف جوجل زرًا مخصصًا أسفل زر الالتقاط لتفعيل هذا العرض المقسوم، كما تتيح خيارًا لعرض جميع الصور وليس فقط الصور الملتقطة خلال جلسة التصوير الحالية. ومع ذلك، يظل هذا الخيار في جوهره اختصارًا للوصول إلى تطبيق Google Photos.

