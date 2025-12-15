انت الان تتابع خبر السوداني للأيزيديين: العراق قوي بتنوع أطياف ومكونات مجتمعه القائم على أساس الوحدة الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم أمير الإيزيديين في العراق والعالم، وأكد أن العراق قوي بتنوع أطياف ومكونات مجتمعه القائم على أساس الوحدة الوطنية وتعزيز التعايش المشترك".وأضاف السوداني، بحسب البيان، أن "الحكومة تعمل على حفظ حقوق جميع العراقيين التزاماً بالدستور والقوانين التي تضمن المساواة، وعدم التمييز وحماية الهوية الثقافية والدينية".

وأشار السوداني إلى "التزام الحكومة برعاية أبناء المكون الإيزيدي وبقية المكونات الأخرى، ودعم حقوقهم وإعادة تأهيل مناطقهم عبر إقامة المشاريع وتأمين عودة النازحين، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء بتمليك العقارات والأراضي السكنية للمواطنين الإيزيديين التي عطل النظام السابق تمليكها بسبب سياساته التمييزية".

من جانبه، أعرب حازم تحسين بك عن تقديره لمواقف رئيس مجلس الوزراء الداعمة والمساندة لأبناء المكون الإيزيدي وحرصه على تأمين جميع حقوقهم، بحسب البيان.