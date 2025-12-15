قطر تحسم 25 صفقة تكنولوجية في أمريكا خلال عامين

أكد موقع « Desert news « المكانة الريادية التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للاستثمارات القطرية، وبالذات في قطاع التكنولوجيا الذي تعد فيه واشطن وجهة رئيسية وأولوية قصوى لجهار قطر للاستثمار، وغيره من الجهات الاستثمارية الأخرى التي نجحت خلال آخر عامين في حسم 25 صفقة تكنولوجيا ضمن مختلف الشركات العملاقة والناشئة في هذا المجال.

وبين التقرير نقلا عن وكالة بلومبيرغ أن اهتمام قطر بقطاع التكنولوجيا وباقي المجالات الإستراتيجية يدعم حوالي 3000 وظيفة، متوقعا زيادة هذا العدد في المرحلة المقبلة، مع وجود توقعات توحي إلى زيادة حجم الاستثمارات القطرية في أمريكا.

وذكر التقرير بعض الصفقات التكنولوجيا التي حسمها صندوق قطر السيادي خلال الفترة الماضية في واشنطن وغيرها من الولايات الأخرى، ومن ضمنها الاستثمار في شركة «داتابريكس»، التي قُدّرت قيمتها مؤخراً بأكثر من 100 مليار دولار؛ وشركة «أبلايد إنتويشن» الكائن مقرها بكاليفورنيا والمتخصصة في المركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار؛ بالإضافة إلى مشروعات «سبيس إكس» و»نيورالينك»، مشيرا إلى أن الدوحة ستواصل السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، حسب ما كشفت عنه بعض المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، والتي بينت بأن التكنولوجيا ستشكل عنصرا أساسياً في الاستثمارات الجديدة، لاسيما المرتبطة منها بالذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى الاهتمام القطري بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لم يغن الدوحة عن اقتناص الفرص المطروحة في الدول الأخرى، ومنها كندا التي ضخت فيها قطر نصف مليار دولار مؤخرا ضمن شركة «إيفانهو ماينز» لتعدين النحاس، كما شاركت في قيادة تحالف يسعى إلى تحويل شركة مُصنّعة للأجهزة الطبية مُدرجة في بورصة هونغ كونغ إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار.

