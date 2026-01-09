مدير شرطة ولاية القضارف يرأس إجتماع هيئة القيادة والإجتماع يستعرض الموقف الأمني والجنائي

تراس اللواء شرطة / الطيب التجاني سيف النصر مدير شرطة ولاية القضارف إجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية رقم 1 للعام 2026م بحضور مدراء الدوائر والإدارات العامة ومدراء شرطة المحليات.

وقد ناقش الإجتماع جملة من القضايا المحورية حيث تم إستعراض الموقف الإداري والجنائي بالولاية والوقوف على مؤشرات الآداء ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية بما يحقق الإستقرار وحماية الأرواح والممتلكات كما إستمع الإجتماع إلى عرض خطط وبرامج المحليات للفترة المقبلة والتحديات التي تواجه العمل الميداني وفق رؤية متكاملة تقوم على التنسيق والإنضباط المؤسسي

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد اللواء شرطة/ الطيب أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز العمل الإحترافي مشددًا على أهمية إحكام التنسيق بين الدوائر والمحليات والإلتزام بالقوانين واللوائح الشرطية وتفعيل الخطط الوقائية والإستباقية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها مشيدا بالآداء العام لمنسوبي الشرطة موجها بالإستمرار في تطوير القدرات وتحسين الخدمات الشرطية المقدمة للمواطن.

كما وجه سيادته بضرورة الإهتمام بالجانب الإداري والانضباط الوظيفي ومراجعة الخطط بصورة دورية وربطها بالواقع الميداني بما يسهم في رفع كفاءة الآداء وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لشرطة الولاية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن إجتماع هيئة القيادة يأتي في إطار المتابعة اللصيقة لقيادة شرطة ولاية القضارف لمجمل الأوضاع الأمنية والإدارية وترسيخًا لنهج العمل الجماعي بما يعزز الأمن والإستقرار ويدعم مسيرة التنمية بالولاية.

المكتب الصحفي للشرطة