لماذا أثارت لاعبة تنس مصرية جدلاً عالمياً؟

الرياص - اسماء السيد - أثار أداء اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر في بطولة دولية بنيروبي، كينيا، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية.

أظهرت اللقطات اللاعبة وهي مترددة على الملعب، تكافح لتحديد موقعها على أرضيته ، كما أظهرت محاولاتها المتكررة لضرب الكرة والتي لم تُسفر عن أي نقطة لصالحها، لتنتهي المباراة بعد 37 دقيقة فقط أمام الألمانية لورينا شيدل، بمجموعتين مقابل لا شيء، حيث سجلت ثلاث نقاط فقط.

يمثل هذا أداءً نادرًا في البطولات الاحترافية، خصوصًا مقارنة بمتوسط مدة مباريات السيدات الاحترافية بين 90 و120 دقيقة، وفق إحصاءات رابطة محترفات التنس (WTA).

كيف شاركت؟

أكد الاتحاد المصري للتنس أن عبد القادر لم تكن مسجلة ضمن قوائم اللاعبين الرسميين، وأن مشاركتها تمت عبر بطاقة دعوة استثنائية (Wildcard) مُنحت لها من الاتحاد الكيني للتنس.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي أصدره تعليقا على مشاركة عبد القادر، أن لوائح الاتحاد الدولي للتنس تسمح لكل دولة بتنظيم بطولات دولية ومنح بطاقات دعوة لأي لاعب أو لاعبة من أي جنسية دون الرجوع للاتحاد الوطني، ما يعني أن الاتحاد المصري لم يتحمل أي مسؤولية عن مشاركتها أو نتائجها.

وأوضح وليد سامي، السكرتير العام للاتحاد المصري لبي بي سي، أن النظام الدولي يتيح لأي شخص الحصول على رقم تعريفي دولي بمجرد سداد الرسوم وتقديم البيانات وصورة جواز السفر، دون اشتراط سجل رياضي أو مهارات فنية، ودون الحاجة لموافقة الاتحاد المحلي.

وأضاف السكرتير العام أن الاتحاد الكيني أوضح في رده للاتحاد المصري أن اللاعبة تقدمت بطلب للحصول على بطاقة دعوة (Wild Card) للمشاركة في بطولة نيروبي، مشيرًا إلى أن طلبها قوبل بالرفض في الأسبوع الأول، وكذلك في الأسبوع الثاني، إلا أن انسحاب إحدى اللاعبات الحاصلات على بطاقة دعوة، دفع مدير البطولة لمنح "هاجر" المكان الشاغر.

وفي سياق متصل، أشار سامي إلى وجود بطلات مصريات محترفات يقدمن مستويات مشرفة في نفس البطولة، مثل اللاعبة ساندرا سمير، موضحًا أن مشاركة اللاعبين في هذه البطولات الدولية تتم بصفة شخصية لرفع تصنيفهم العالمي، ولا تتطلب موافقة مسبقة من الاتحاد لكل بطولة على حدة.

الاتحاد الكيني

من جهته، أكد الاتحاد الكيني للتنس أن منح البطاقة لعبد القادر كان قرارًا خاطئًا.

وأوضح في بيان أن البطاقة أُعطيت بعد تقديم اللاعبة طلبًا رسميًا، ولتعويض انسحاب لاعبة أخرى في اللحظات الأخيرة، مع مراعاة جدول البطولة ودعم تطوير التنس في إفريقيا.

ما هي بطاقة الـWildcard؟

Getty Images

البطاقة الاستثنائية أو الـWildcard هي دعوة تمنحها لجنة تنظيم البطولة للاعبين غير مصنفين أو لم يتأهلوا بطريقتهم التقليدية، لتمكينهم من المشاركة.

ويقول الصحفي الرياضي محمد عفيفي إن هذه البطاقات تُستخدم أحيانًا لدعم لاعبين محليين أو منح فرصة للاعبين ناشئين، لكنها في بطولات المحترفين الكبرى مثل WTA وGrand Slam تخضع عادةً لمعايير واضحة ومستوى فني مناسب.

وسجل التاريخ بعض الحالات التي عاقب فيها الاتحاد الدولي لاعبين ومسؤولين بسبب دفع مبالغ مالية للحصول على بطاقات الدعوة، منها الإسباني ديفيد مارييرو الذي دفع أو عرض مبالغ للحصول على بطاقات دعوة لنفسه ولشريكه والتونسي مالك الجزيري بين عامي 2022 و2023، وتم إيقافهم لمدد متفاوتة وتغريمهم ماليًا، والكولومبي ميغيل توبون الذي حاول بيع بطاقات دعوة في 2017 وأُوقف 12 شهرًا مع غرامة 20 000 دولار.

الانتقادات

Getty Images

تسببت مشاركة عبد القادر في انتقادات واسعة على وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك صحف عالمية مثل "ديلي ميل" ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المعلقين أن مشاركتها في بطولة دولية احترافية مع لاعبات محترفات أثرت على قيمة المنافسة وأدت إلى موجة سخرية كبيرة.

وأوضح عفيفي خلال حديثه مع بي بي سي أن أداء لاعبين مثل عبد القادر يمكن أن يضر بسمعة المنافسة، خاصة في البطولات التي تمنح نقاط تصنيف دولية.

مضيفا: "هذه النقاط تستخدم لتحديد ترتيب اللاعب أو اللاعبة على مستوى العالم، ما يتيح لهم التأهل لبطولات أكبر وأكثر أهمية مثل جولات WTA وGrand Slam، وبالتالي فإن فقدان الحد الأدنى من المهارة في مثل هذه البطولات يقلل من مصداقية المنافسة ويؤثر على فرص اللاعبين الآخرين".

يذكر أن البطولة التي شاركت فيها عبد القادر تُعد جزءًا من ITF World Tennis Tour، وهي أدنى مستويات البطولات الاحترافية الثلاثة بعد جولات WTA وATP، وتشمل بطولات مثل W35، التي تمنح جوائز مالية ونقاط تصنيف، لكنها أقل بكثير من بطولات النخبة التي تقدم نقاطًا وجوائز أعلى.

لكن أهمية بطولات فئة ITF W35 الرئيسية تأتي من كونها تمثل خطوة أساسية للاعبات المحترفات لجمع النقاط وتحسين التصنيف الدولي، تمهيدًا للتأهل إلى بطولات رابطة محترفات التنس (WTA) الكبرى والمشاركة لاحقًا في بطولات Grand Slam العالمية.