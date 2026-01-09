شاعر سوداني يهاجم الصحفية ومديرة قناة البلد فاطمة الصادق: (يا الجهولة أم سكاسك يا الخاتانا في راسك..ياقاهر يا مُستبده كفيلك مديون ومفلّس وتركيبة الجذور الأصلية عندك لكن ياحفيدة الله جابو)

فتح شاعر سوداني, النار على الصحفية ومديرة قناة البلد الفضائية, الأستاذة فاطمة الصادق, عبر تدوينة على حسابها المتابع على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الشاعر الشاب أيمن بشير النور, صورة للصحفية المعروفة, وكتب عليها تدوينة هاجمها من خلالها.

وقال أيمن بشير, في تدوينته: (ياالجهووله أم سكاسك يالخاتانا في راسك ح أقعدك في عِلبِك وأوريييك مقاااااسك تركيبة الجذور الأصليه عندك لكن ياحفيدة الله جابو انتي من زمن الاتصالات بفتحو ليها دكان يابت أمي.



لاخليتي اتصالات لامحلات قدر ظروفك وبعد ده تاكلي حق الناس وتفتري عليهم ياماعندك ذمه ولاضمير ولادين ولا اخلاق ولاشهامة السودانيين .

انتي بتستهتري ومستخفه لكن والله فنانيينك الحيغنو ليك ديل والله الا يشوفو ليهم شغله تانيه ..والله بل من طرف وكلهم عليهم ملاحظات ماعدا زوله واحده بس ايمان الشريف و زول واحد محمدبشير.

بالله يانجمة الجيل وياالدولي محمدبشير لمن أعمِّر القرنوف إستخدموا الساتر لانه انتو الوحيدين البنعمل ليكم خاطر ومكانه…

جمال فرفور زاتو لو خش البرنامج ده يكون دمر نفسه وانتهي من مكانته تماماً … بالمناسبه يافرفور انت مع الارهاق والسفر والضغوطات ماحتكون فرفور البنحبو نحن اكيدحتتأثر وأدائك لو فيو ربع ملاحظه قوووم فوووق منهم.

كردنه فلس وعليو شيكات والله صورها في تلفوني ماعوز انزله لانه دي حاجات مابتنزل تمسكها عشان لامن انبذو اقول ليه يامفلس عندي الدليل .. ياخ كردنه ده عندو ود اخوه الاسمه الصادق ده خش كرين بحري قش ليك بكاسي العرب ديل وكتب شيكات وغسل من الجماعه .



يوم لقيت شرف ديدا وزي ١٢من شبابنا شباب الديوم خاتين بنابرهم وقاعدين قدام قناة البلد يازول في شنو ؟

لقيت فاطمه الصادق وكردنه لاعبنهم كوووره نفس العمليه العملوها فيني الله يرحمه استاذ نادر وحفيدة جادالله, ياقاهر يامُستبده كفيلك مديون ومفلّس).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)