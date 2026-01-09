شاهد بالفيديو.. حظي باستقبال حافل من المعلمين.. مؤسس مدارس “الكودة” يدحض شائعات سجنه بالقاهرة ويخاطب منسوبيه في اجتماع تاريخي: (ما تشيلوا همي.. شيلوا هم رقبتكم ومدارسكم)

حظي الدكتور أبوذر الكودة, مؤسس مدارس “الكودة”, التعليمية السودانية, باستقبال حافل من معلمي ومنسوبي المؤسسة, وذلك عقب انتشار أنباء عن محاكمته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الكودة, في اجتماع تاريخي حضره جميع منسوبي مؤسسته التعليمية بالقاهرة, الذين أحسنوا استقباله. وخاطب دكتور أبوذر, المعلمين والمنسوبين, نافياً ما تم تداوله عنه عبر السوشيال ميديا, وقال مخاطباً الجمع الغفير: (ما تشيلوا همي.. شيلوا هم رقبتكم ومدارسكم). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

