شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تشعل حفل غنائي حضره عدد كبير من الرجال بوصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية “العوبة بلالي” والجمهور: (ليها حق ندى القلعة تمنعكم من ترديد أغنياتها)

نشرت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل شهد أزهري, مقطع فيديو عبر إحدى صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت وهي تغني في حفل غنائي خاص بإحدى دول الخليج حضره عدد كبير من الرجال الذين تفاعلوا مع أغنياتها.

شهد, أشعلت الحفل بفاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة الشهيرة ندى القلعة, “العوبة بلالي”, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (ليها حق ندى القلعة تمنعكم من ترديد أغنياتها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)