مسؤول في شركة “Vanguard” مصرحا: البيتكوين تشبه لعبة Labubu

شبّه أحد كبار التنفيذيين في شركة “Vanguard” عملة البيتكوين بلعبة مضاربية، رغم سماح الشركة مؤخرا لعملائها بتداول صناديق المؤشرات المرتبطة بالعملات الرقمية، في إشارة إلى استمرار النظرة المتحفظة تجاه هذا النوع من الأصول.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ”، قال “جون أميركس”، الرئيس العالمي لاستراتيجيات الأسهم في “Vanguard”، إن عملة البيتكوين تفتقر إلى خصائص التدفقات النقدية والنمو التراكمي التي تبحث عنها الشركة في الاستثمارات طويلة الأجل.

وخلال مشاركته في مؤتمر “ETFs in Depth” في نيويورك، وصف البيتكوين بأنها “Labubu رقمية”، في إشارة إلى الدمى القابلة للاقتناء التي انتشرت مؤخرا كموجة مؤقتة.

أوضح “أميركس” أن هناك نقصا في الأدلة التي تثبت أن تقنية البلوكشين الأساسية توفر قيمة اقتصادية مستدامة، مشيرا إلى أن البيتكوين كثيرا ما قورنت بفقاعات تاريخية مثل هوس زهور التوليب في القرن السابع عشر أو دمى “Beanie Babies” في التسعينيات.

كما لفت إلى عامل التقلب الحاد، حيث تراجعت البيتكوين بنحو 28.6% من ذروتها فوق 126 ألف دولار في أكتوبر إلى قرابة 90 ألف دولار مؤخرا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت بدأت فيه “Vanguard” بالسماح لعملائها بتداول صناديق ETF وصناديق استثمار مرتبطة بالعملات الرقمية، بعد سنوات من المقاومة، وذلك عقب تعيين الرئيس التنفيذي المؤيد للبيتكوين “سليم رمجي”، في عام 2024.

وتدير “Vanguard” أصول تقدر بنحو 12 تريليون دولار، وتتيح الآن التداول في صناديق تضم البيتكوين والإيثيريوم والريبل وسولانا.

وأكد “أميركس” أن الشركة تتيح الوصول إلى هذه الصناديق دون تقديم توصيات استثمارية مباشرة، مشيرا إلى أن فتح التداول جاء بعد بناء سجل أداء لصناديق بيتكوين الفورية التي أُطلقت في يناير 2024.

ورغم إقراره بأن البيتكوين قد تُظهر قيمة محتملة في ظروف مثل التضخم المرتفع أو الاضطرابات السياسية، شدد على أن تاريخها لا يزال قصير لتأسيس أطروحة استثمارية واضحة.

