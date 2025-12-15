شكرا لقرائتكم خبر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن إطلاق مبادرة جولة المحتوى المحلي وتنطلق أولى محطاتها من منطقة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق مبادرة جولة المحتوى المحلي، الهادفة إلى تعزيز نشر ثقافة المحتوى المحلي في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الوعي بآلياته وممكناته، بالإضافة إلى التوعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من الفرص التي توفرها المنطقة، وذلك ضمن إطار جهود الهيئة لتنمية المحتوى المحلي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الهيئة أن الجولة الأولى من المبادرة ستنطلق من منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع إمارة المنطقة، وغرفة المدينة، وهيئة تطوير المنطقة، وكذلك مركز التنمية الاقتصادية، وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بدءاً من تاريخ 24 ديسمبر 2025م وتستمر لمدة "4" أيام، حيث تهدف المبادرة إلى بناء وعي متكامل حول المحتوى المحلي لدى الفئات المستهدفة، وذلك عبر التعريف بعناصره وآلياته وأثره الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب إظهار جودة الصناعات والمنتجات الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

حيث ستشهد الجولة في منطقة المدينة المنورة عدة أنشطة مصاحبة تشمل فعالية لاستعراض المنتجات المحلية وتحفيز الأفراد لاستهلاكها، إلى جانب معرض مصاحب يسلط الضوء علي رحلة المحتوى المحلي، كما تتضمن الجولة ورشاً توعوية تهدف إلى المساهمة في المحتوى المحلي، بالإضافة إلى إقامة عدة زيارات ميدانية لأبرز مصانع المنطقة.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تسعى إلى تعزيز المشاركة الفعّالة للقطاعين العام والخاص والشركات المملوكة للدولة والأفراد في تبني ممارسات المحتوى المحلي، وتعزيز الوعي نحو توجيه القوة الشرائية للمنتجات والخدمات الوطنية بما يسهم في تنمية الصناعات المحلية واستدامتها.

الجدير بالذكر أن مبادرة جولة المحتوى المحلي تمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مفهوم المحتوى المحلي في مختلف المناطق حول المملكة، إلى جانب الاحتفاء بإبداع أبنائها ومنتجاتها الوطنية، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة والابتكار ويعكس هوية المملكة الصناعية.