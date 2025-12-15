شاهد بالفيديو.. بعد مقتله في معارك كردفان.. جنود بالجيش يزيدون من أوجاع المليشيا ويرقصون على أنغام أغنية مطربهم الهالك إبراهيم إدريس “فرق الغوالي شين” وساخرون: (البلابسة كعبين في الطعمية)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر جنود بالجيش السوداني, يرقصون على أنغام أغنية مطرب الدعم السريع, إبراهيم إدريس, الذي لقي مصرعه الأسبوع الماضي في معارك كردفان. زرقص الجنود بطريقة ساخرة على أنغام أغنية المطرب الذي أصاب المليشيا بالحزن بعد رحيله: “فرق الغوالي شين”, وسط تعليقات ساخرة من المتابعين أبرزها: (البلابسة كعبين في الطعمية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

