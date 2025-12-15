جريمة تهزّ هوليوود: مقتل المخرج روب راينر وزوجته… والابن في دائرة الاشتباه

دبي - فريق التحرير: عُثر على المخرج الأميركيّ الشّهير روب راينر وزوجته ميشيل سينغر راينر متوفّييَن، مساء الرّابع عشر من ديسمبر ٢٠٢٥، داخل منزلهما في حي برينتوود الرّاقي بمدينة لوس أنجلوس.

وأفادت السّلطات بأنّ الزّوجَين وُجدا مصابَين بطعنات، فيما صنّفت شرطة لوس أنجلوس القضيّة على أنّها جريمة قتل قيد التّحقيق، من دون الإعلان عن تفاصيل إضافيّة في هذه المرحلة.

وفي خضمّ التّحقيقات، تداولت وسائل إعلام أميركيّة، من بينها مجلّة People نقلًا عن مصادر لم تُسمَّ، اسم نيك راينر، نجل الزّوجَين، بوصفه مشتبهًا به محتملًا في القضيّة.

نيك راينر هو الابن الثّاني لروب راينر وميشيل سينغر. وكان قد تحدّث في مناسبات سابقة بشكل علنيّ عن معاناته الطويلة مع إدمان المخدّرات الّذي بدأ به منذ سنوات مراهقته المبكرة. ووفق روايته، دخل وخرج من مراكز إعادة التّأهيل منذ نحو سن الخامسة عشرة، قبل أن تتفاقم أزمته ويدخل مرحلة من التّشرّد والتّنقّل بين عدّة ولايات أميركيّة.

وفي مقابلة أجراها مع مجلّة People عام 2016، قال نيك: “الآن عدت إلى المنزل بعد غياب طويل، وبدأت أعتاد العيش في لوس أنجلوس وبين أفراد عائلتي.”

وخلال سنوات صراعه مع الإدمان، اتّجه نيك إلى الكتابة، وكتب سيناريو فيلم بعنوان Being Charlie، استلهمه من تجربته الشّخصيّة. وتولّى إخراج فيلم والده روب راينر الّذي وصفه لاحقًا بأنّه أكثر الأعمال قربًا إلى قلبه، خلال ظهوره في برنامج WTF With Marc Maron.

وقال نيك أثناء ترويجه للفيلم: “حين كنت أعيش في الشّارع، كان من الممكن أن أموت. الأمر كله مسألة حظ… تمرّ بسنوات مظلمة جدًّا.”

حتّى الآن، لم تؤكّد السّلطات الأمنيّة رسميًّا تورّط نيك راينر في الجريمة، كما لم تُعلن عن توجيه أيّة تهم أو تنفيذ أيّة عمليّة توقيف. ولا تزال التّحقيقات جارية، على أن يُحسم أيّ تحديد للمسؤوليّات عبر الإجراءات القانونيّة والقضائيّة المختصّة.