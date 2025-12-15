هل يكون كريستيانو رونالدو نجم الجزء الأخير من «Fast & Furious»؟ فين ديزل يحسمها

دبي - فريق التحرير: بينما يتّجه النّجم الأميركيّ فين ديزل بأقصى سرعة نحو الخاتمة الكبرى لسلسلة Fast & Furious، يوسّع فريق العمل بقائمة نجوم عالميّة من العيار الثّقيل، مع الإعلان عن انضمام نجم كرة القدم البرتغاليّ كريستيانو رونالدو إلى السّلسلة.

وأعلن ديزل، المنتج وبطل أفلام الأكشن الشّهيرة، عبر حسابه على انستغرام أنّه كتب دورًا خاصًّا لرونالدو في الجزء الثّاني من Fast X، وهو العمل الثّاني عشر والأخير في السلسلة، المقرّر عرضه في نيسان/أبريل ٢٠٢٧.

وشارك ديزل الخبر عبر حسابه على إنستغرام، مرفقًا بصورة تجمعه برونالدو.

وكتب ديزل معلّقًا: «الجميع كان يسأل: هل سيكون ضمن عالم Fast؟ أؤكّد لكم أنّه واحد منّا فعلًا… لقد كتبنا له دورًا خاصًّا».

وكان فين ديزل قد أعلن في شباط/فبراير ٢٠٢٤ أنّ الجزء المقبل سيكون المحطّة الختاميّة للسلسلة، واصفًا إيّاه بأنّه «ليس مجرّد نهاية، بل احتفال بالعائلة الرّائعة الّتي بنيناها معًا».

وتضمّ هذه «العائلة» عددًا كبيرًا من النّجوم الّتي شاركت في السّلسلة منذ انطلاقتها عام ٢٠٠١، من بينهم: جوردانا بروستر، ميشيل رودريغيز، تشارليز ثيرون، دواين جونسون، جايسون موموا، هيلين ميرين، كاردي بي، جون سينا، جايسون ستاثام، لوداكريس، بو واو، فانيسا كيربي، آلان ريتشسون، وآخرون.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أكّد ديزل أنّ تصوير الجزء الأخير «سيعود أخيرًا إلى موطنه» في مدينة لوس أنجلوس، بعد توقّفه إثر حرائق الغابات المدمّرة الّتي شهدتها المدينة في كانون الثّاني/يناير الماضي.