“قصر الأحلام” لكريستيانو رونالدو وجورجينا في البرتغال

أوشك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز، على استكمال قصرهما الجديد في البرتغال.

البيت الجديد لقائد النصر السعودي في مدينة كاشكايش الساحلية بات أحد أغلى المنازل في البلاد، ويبعد 30 كيلومتراً من لشبونة.

ورجّحت وسائل إعلام برتغالية أن يكون هذا القصر، المكان الذي سيقيم فيه رونالدو وجورجينا بعد اعتزاله كرة القدم.

مجلة SEMANA الإسبانية ذكرت أن مساحة القصر تبلغ 5 آلاف متر مربع، مضيفة أنه يضمّ مسبحين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، إضافة إلى سينما وصالة ألعاب رياضية، وحدائق ومرآب يستوعب 20 سيارة.

وتابعت أن القصر سيحظى بشاطئ صناعي خاص، مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 25 مليون يورو.

الشرق