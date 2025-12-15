صورة قلبت الموازين رأسًا على عقب، ملكة جمال فنلندا تفقد لقبها…شاهدوا الصّورة واحكموا

دبي - فريق التحرير: أعلنت منظّمة «ملكة جمال فنلندا» تجريد سارة دزافسه من لقبها، وذلك خلال مؤتمر صحفيّ عُقد مؤخّرًا، على خلفيّة جدل واسع أثارته صورة نُشرت لها على وسائل التّواصل الاجتماعيّ، واعتُبرت ذات دلالات عنصريّة.

وكانت دزافسه الّتي تُوّجت بلقب ملكة جمال فنلندا في سبتمبر الماضي، قد واجهت موجة انتقادات حادّة بعد تداول صورة لها على منصّة «Jodel»، تظهر فيها وهي تشدّ عينيها بأصابعها في حركة فسّرها كثيرون على أنّها سخرية من الآسيويّين. وقد أُرفقت الصّورة بعبارة باللغة الفنلنديّة تعني تقريبًا: “أتناول الطّعام مع شخص صينيّ”.

في المقابل، دافعت دزافسه في البداية عن تصرّفها، موضحة أنّها كانت تعاني من صداع شديد، وأنّ الحركة جاءت نتيجة فركها لمنطقة الصّدغ وتمديد عينيها بسبب الألم. إلّا أنّ منظّمة «ملكة جمال فنلندا» شدّدت، في بيان رسميّ، على رفضها التّام لأيّ شكل من أشكال العنصريّة أو التّمييز.

وخلال المؤتمر الصّحافيّ، قدّمت المنظّمة اعتذارها عمّا حدث، وأعلنت رسميًّا سحب اللقب من دزافسه، مؤكّدة التزامها بالقيم الّتي يمثّلها اللقب. وبناءً على القرار، تم تنصيب الوصيفة تارا ليهتونن ملكةً جديدة لجمال فنلندا.

يُذكر أنّ سارة دزافسه وُلدت في مدينة أولو وتعيش في كوبيو، وهي من أبٍ كوسوفي وأمّ فنلنديّة. وخلال المؤتمر، عبّرت عن أسفها الشّديد، قائلة: “أعتذر بصدق لكلّ من أسأت إليهم أو جرحت مشاعرهم بسبب ما قمت به على وسائل التّواصل الاجتماعيّ”.