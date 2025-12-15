شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يبحث سُبل تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥

قام الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لوزارة النقل في العاصمة عدن، للاطلاع على سير العمل فيها.

واستمع الرئيس الزُبيدي، خلال الزيارة، من وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، إلى شرحٍ مفصّل حول الهيكل التنظيمي للوزارة، والهيئات والمؤسسات التابعة لها، ومهام كلٍّ منها، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في قطاعات النقل الجوي والبحري والبري، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات وتجاوز التحديات القائمة.

وعقب ذلك، ترأس الرئيس القائد اجتماعًا موسعًا لقيادة الوزارة، ناقش خلاله سير العمل في مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، وسبل تعزيز الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما يخدم خطط التنمية ويلبي احتياجات المواطنين.

وأكد الرئيس الزُبيدي، خلال الاجتماع، أهمية مضاعفة الجهود، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بقطاع النقل، باعتباره ركيزةً أساسيةً للتنمية الاقتصادية والاستقرار.

وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور عبدالسلام حُميد الشكر والتقدير للرئيس القائد على مواقفه الداعمة لقيادة الوزارة، وحرصه الدائم على متابعة سير العمل فيها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.