- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سولانا كوين (SOLUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 01-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-01 11:46AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر سهم مايكروستراتيجي MICROSTRATEGY (MSTR) مكاسب حذرة خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 231.90$، ليستهدف مستوى الدعم 152.35$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط