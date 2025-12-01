سولانا كوين (SOLUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 01-12-2025

شهد سعر سهم مايكروستراتيجي MICROSTRATEGY (MSTR) مكاسب حذرة خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 231.90$، ليستهدف مستوى الدعم 152.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط