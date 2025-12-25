سعر سهم البابطين (2320) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-12-2025

تراجع قليلاً سعر سهم الشركة العربية للأنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المحوري 5.00 ريال، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم بتصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 5.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 4.16 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط