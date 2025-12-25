سعر سهم المصرف (QIBK) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 25-12-2025

ارتفع سعر سهم الجوف الزراعية (6070) في جلسة اتسمت بالتذبذب، متأثراً بثبات مستوى الدعم المحوري 40.64 ريال، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يساعده في تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 44.90 ريال، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المذكور 40.64 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط