سعر سهم نقي (2282) يخترق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 25-12-2025

انخفض سعر سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات (2320) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 65.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 73.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد