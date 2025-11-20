بلا كفيل ولا تعقيدات.. الجوازات تطلق التأشيرة الذكية لدخول السعودية والكشف عن الرسوم وطريقة التقديم

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 20 نوفمبر 2025 03:03 مساءً - تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة في إعادة صياغة صورتها السياحية على مستوى العالم، بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات عن نظام مبتكر للتأشيرة الذكية، جرى عرضه خلال معرض الحج 2025 في جدة.

المديرية العامة للجوازات تطلق التأشيرة الذكية لدخول السعودية بدون شروط ولا كفيل

هذا النظام لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل يمثل رؤية شاملة تهدف إلى جعل السفر إلى المملكة عملية في غاية السهولة، مع تحويل إجراءات التأشيرة التقليدية إلى تجربة رقمية متكاملة تعتمد على السرعة والمرونة.

ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه المملكة على تعزيز حضورها كوجهة عالمية للسياحة والترفيه، مع اعتماد حلول تقنية متقدمة تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

آلية النظام الجديد وأجواء العرض

استقطب جناح الجوازات في معرض الحج 2025 اهتمامًا واسعًا من الزوار، حيث تم عرض أجهزة حديثة تتيح للوافدين الحصول على تأشيراتهم عند الوصول في دقائق معدودة.

في صالة سوبر دوم بجدة، حرص موظفو الجوازات على تقديم شرح تفصيلي للمهتمين حول كيفية استخدام النظام، مؤكدين أن الآلية الجديدة ستطبق عبر جميع المنافذ الدولية في المملكة.

وقد بدا واضح أن الزوار من مختلف الجنسيات كانوا منبهرين بسهولة الاستخدام، وبتحول عملية السفر إلى المملكة من خطوة معقدة إلى خدمة مباشرة وسريعة.

انطباعات الزوار وتجربة الاستخدام

أعرب العديد من الحضور عن دهشتهم من بساطة النظام الجديد، فقد اعتبر بعضهم أن ما كان يحتاج سابقا إلى انتظار طويل بات ينجز خلال لحظات، مما يفتح الباب أمام خطط سفر مرنة وغير مسبوقة.

وشهد الجناح تفاعل لافتًمن الزوار الراغبين في التعرف على الخطوات العملية لإصدار التأشيرة فور الوصول، مع تسجيل اهتمام خاص من السياح الذين كانوا يترددون سابقا بسبب الإجراءات المطولة.

رؤية وطنية لتعزيز مكانة السعودية السياحية

يمثل النظام جزء من توجه استراتيجي واسع لتحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف لرفع أعداد الزوار إلى مستويات غير مسبوقة.

ومنذ بدء إصدار التأشيرات السياحية عام 2019، عملت المملكة على توسيع خيارات السفر وتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الرقمية، بهدف تقديم تجربة متكاملة للضيوف، سواء كانوا سياح أو رجال أعمال أو زوار للمناطق التاريخية والدينية.

فوائد مباشرة للمسافرين والقطاع السياحي

من المتوقع أن يحدث النظام الجديد أثر سريع على حركة السفر إلى المملكة، حيث سيستفيد رجال الأعمال من اختصار الوقت، بينما تستطيع العائلات التخطيط لرحلات فورية دون الحاجة لأسابيع من التحضير.

أما قطاع السياحة، فينتظر طفرة في الحجوزات وتوسع في الاستثمارات المرتبطة بالفنادق والخدمات الترفيهية.

كما يتوقع المختصون أن يسهم النظام في تعزيز الثقة بالسوق السعودية وجذب مزيد من الشركات العالمية العاملة في مجال السياحة والتقنية.

توصيات للزوار قبل استخدام الخدمة

على الرغم من سهولة النظام وسرعته، ينصح الخبراء المسافرين بالتأكد من استيفاء شروط التأشيرة قبل السفر، والاطلاع على الوثائق المطلوبة، لضمان تجربة سلسة من لحظة الوصول وحتى انتهاء الرحلة.

وتؤكد الجهات المختصة أن الهدف الأساسي من الخدمة هو تبسيط الإجراءات دون الإخلال بالمعايير الأمنية والتنظيمية.

ختام المعرض وانطلاقة مرحلة جديدة

مع اقتراب إسدال الستار على معرض الحج 2025، تبدو المملكة مستعدة لدخول فصل جديد في صناعة السفر والسياحة، مع اعتماد تقنيات حديثة ستسهم في زيادة الترحيب العالمي بالمملكة وتعزيز تنافسيتها على مستوى الدول الجاذبة للسياح.

ومع هذا النظام، يصبح الطريق إلى اكتشاف مدن المملكة التاريخية والطبيعية والثقافية أكثر سهولة من أي وقت مضى، فيما تستعد السعودية لمرحلة تتسع فيها آفاق الاستثمار وتجارب السفر على حد سواء.