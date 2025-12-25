- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أنابيب (2200) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 25-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-25 01:55AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع قليلاً سعر سهم الشركة العربية للأنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المحوري 5.00 ريال، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم بتصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 5.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 4.16 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط