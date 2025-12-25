الحقيقة الكاملة لفيديو هيفاء وهبي الفاضح (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: كشف محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المستشار شريف حافظ، عن تطورات جديدة بعد انتشار فيديو الفنانة اللبنانية المفبرك والفاضح عبر عدة مواقع.

ففد أعلن المستشار حافظ، في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية والعربية وكذلك عبر قناة RT الروسية الناطقة بالعربية، عن انطلاق ملاحقة قضائية شاملة تطال كل من ساهم في نشر أو تداول الفيديو المفبرك.

وأكد أن الإجراءات القانونية لن تقتصر على "الجاني الأول" أو "المحرّض"، بل ستطال جميع المشاركين دون استثناء. وقال حافظ: "سيف القانون سيُسلّط على رقاب الجميع... الحساب سيكون عسيرًا."

وأوضح أن "كل من شارك، أو أعاد نشر، أو ساهم عبر صفحته أو منصته في تداول هذا المحتوى بقصد التشهير والإساءة، هو شريك أصيل في الجريمة أمام القانون، ولن يفلت من العقاب لمجرد أنه لم يكن الناشر الأول."

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية قانونية جديدة لمواجهة حملات التزييف الرقمي التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي للنيل من الشخصيات العامة.

وقد تمكّنت الجهات الأمنية من تأكيد أن الفيديو المُتداول مُفبرك بالكامل، ولا أساس له من الصحة، وهو جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعة الفنانة.

وتشير المصادر القانونية إلى أن هذا النوع من الجرائم يدخل صراحةً تحت طائلة "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" رقم 175 لسنة 2018، الذي يعاقب على النشر الكاذب، والتشهير، واستغلال التكنولوجيا لإنتاج محتوى زائف بعقوبات تصل إلى السجن وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.