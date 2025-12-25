الأمن السوري يعتقل "والي دمشق"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت السلطات السورية، فجر الخميس، إلقاء القبض على قيادي بارز في "تنظيم الدولة الإسلامية" في محافظة ريف دمشق بالتنسيق مع التحالف الدولي في عملية "أمنية محكمة".

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي وفق بيان نشرته وزارة الداخلية "نفذت وحداتنا المختصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة".

وأضاف الدالاتي أن العملية أسفرت عن "إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق (والي دمشق) … الملقب بـ(أبو عمر طبية)، وعدد من مساعديه وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته".

وتعلن السلطات السورية بين الحين والآخر تنفيذ عمليات أمنية ضد خلايا تابعة للتنظيم، آخرها كان في 13 ديسمبر (كانون الثاني)، في محيط مدينة تدمر بالتعاون مع التحالف الدولي، بعد مقتل ثلاثة أمريكيين (جنديان ومترجم)، بهجوم نسبته دمشق وواشنطن إلى التنظيم.

وفي 20 ديسمبر (كانون الثاني)، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" في بيان "ضرب أكثر من 70 هدفاً في أنحاء وسط سوريا" بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات، بعد أسبوع على هجوم تدمر.

وأدت تلك الضربات إلى مقتل خمسة من عناصر "تنظيم الدولة الإسلامية"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان حينذاك.

وخلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني)، انضمت سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي الذي تأسس عام 2014 بقيادة واشنطن لمكافحة التنظيم، بعدما كان سيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا.

