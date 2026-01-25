شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة

نفذت قوة مشتركة من قسم شرطة الأزهري غرب عملية مداهمة دقيقة استهدفت منزلاً كان يقطنه أحد قادة ميليشيا الدعم السريع قبل هروبه وذلك ضمن خطة رئاسة شرطة محلية جبل أولياء لتطهير بؤر الهشاشة الأمنية وملاحقة الأموال المنهوبة وأسفرت العملية عن استرداد كميات من الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية بجانب ضبط زي عسكري خاص بالميليشيا حيث تم فتح بلاغ تحت المادة (100) إجراءات ووضع المضبوطات كمعروضات وسط ترحيب سكان المربع واشادتهم بعودة الانضباط الأمني للمنطقة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

