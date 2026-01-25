ميرال للعيادات الطبية السعودية تقرر توزيع ريالين للسهم عن النصف الأول لعام 2025

قرر مجلس إدارة شركة ميرال للعيادات الطبية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م، بواقع ريالين للسهم بما يمثل 20% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ قيمة التوزيعات 4 ملايين ريال، يتم توزيعها على مليوني سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 2 فبراير 2026، والمقيدين بسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 11 فبراير المقبل، بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين، عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.

