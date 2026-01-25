كباشي يطّلع على الأوضاع الأمنية وتوفير السلع والخدمات لمواطني الخرطوم

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، اليوم، والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

واطّلع خلال اللقاء على الأوضاع الأمنية وجهود الولاية لتوفير السلع والخدمات الضرورية في إطار سعي الحكومة لتهيئة البيئة لعودة المواطنين للولاية.

كما وقف على مشروعات الولاية لمعالجة أوضاع المتأثرين بتنظيم السكن العشوائي.

وناقش موضوع الكهرباء في الأحياء الطرفية بالولاية.

وأمّن اللقاء على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية وإحكام التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات لتجاوز المرحلة المقبلة في ظل التعافي الكبير الذي تشهده الولاية في كافة المجالات.

السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

